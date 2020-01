Mercato Roma. Contatti approfonditi con il Verona e l’agente di Faraoni per cercare di chiudere

La Roma sta ancora cercando un giocatore sul mercato e lo ha individuato in Davide Faraoni. I giallorossi stanno avendo contatti approfonditi con il Verona e l’agente del giocatore Mario Giuffredi per cercare di chiudere nel minor tempo possibile. Lo riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2020