Andrea Pinamonti, dopo l’arrivo di Destro in casa Genoa, rischia sempre di più la panchina. Due squadre, per ora, stanno monitorando il giocatore: Roma e Spal. I giallorossi lo utilizzerebbero, anche considerato che è un classe ’99, come vice Dzeko mentre ai ferraresi con lui potrebbe avere una grossa mano in ottica salvezza. Nel caso di un eventuale approdo in biancoblù, i capitolini osserverebbero con molta attenzione la situazione di Petagna. Lo riporta gianlucadimarzio.com.