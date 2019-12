Juan Jesus è ormai ai margini delle gerarchie di Fonseca. Molte squadre hanno bussato alle porte di Trigoria per parlare del giocatore, tra queste troviamo il Bologna, la Fiorentina e il Cagliari. La squadra sarda, dopo l’infortunio di Ceppitelli, sta cercando un difensore esperto e pronto per giocare. L’ex Inter è considerato il profilo ideale e, visti i discorsi con la Roma per la questione Olsen, a breve si potrebbe intavolare una trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.