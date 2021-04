Mercato Roma, Ancelotti vuole il riscatto di Olsen

Robin Olsen sembra destinato a continuare l’avventura all’Everton. Il portiere svedese è in prestito dalla Roma al club inglese. Negli ultimi mesi infortuni vari non gli hanno però permesso di trovare continuità. Il ritorno in maglia giallorossa sembrava dunque l’ipotesi più plausibile.

Tuttavia, ora il futuro potrebbe cambiare. Come riportato da liverpoolecho.co.uk, Carlo Ancelotti – allenatore dell’Everton – è intenzionato a spingere con la dirigenza Toffees affinché Olsen rimanga in oltremanica. In questa stagione, Olsen ha raccolto 7 presenze e subìto 9 gol. In due gare ha mantenuto la porta inviolata.