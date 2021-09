Mercato, Roma al lavoro per rinnovare Cristante fino al 2025

Bryan Cristante è uno dei pilastri della nuova Roma di Mourinho. Il tecnico portoghese lo considera intoccabile insieme a Jorda Veretout. A breve, come riportato dal giornalsita Nicolò Schira, si potrebbero concretizzare le trattative per il suo rinnovo di contratto. La società punta a prolungarlo fino al 2025, con opzione per un altro anno ancora, mentre l’attuale scadenza è al 2024.

#ASRoma are working to extend Bryan #Cristante’s contract (expires in 2024) until 2025 with option for another year. Opened talks. #transfers

