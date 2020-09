Mercato, Roma al lavoro per blindare Calafiori con il rinnovo

La stagione di Riccardo Calafiori potrebbe essere quella del suo definitivo lancio. Il giovane romanista sarà il vice di Spinazzola sulla corsia di sinistra e questo lo responsabilizza di più. Il suo contratto scade nel 2022 e la Roma non se lo vuole lasciar scappare. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira la società è al lavoro per trovare la quadra e blindarlo con il rinnovo di contratto. Il suo agente è Mino Raiola che sta valutando anche le molte richieste che arrivano al giocatore, anche per un trasferimento a titolo definitivo. Il suo futuro, comunque, continuerà a chiamarsi Roma.

