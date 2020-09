Mercato, riunione in corso tra Milik, il padre e l’agente del calciatore per decidere il suo futuro

Da giorni ormai si attende solo il definitivo sì di Arkadiusz Milik all’offerta della Roma per il via libera al giro di punte che, oltre a riguardare il polacco, porterà anche Edin Dzeko alla Juventus. Stando a quanto riportato dal giornalista de La Stampa Matteo De Santis su Twitter, è in corso una riunione a casa Milik tra il calciatore, il padre ed il suo procuratore per decidere il futuro del numero 99 del Napoli. Di seguito, il tweet originale:

Riunione in corso a casa #Milik a Napoli: giocatore e procuratore, con il papà collegato telefonicamente, stanno decidendo il futuro dell'attaccante polacco.⏳⏳ #ASRoma #Juventus #SSCNapoli #calciomercato — Matteo De Santis (@matteodesant) September 16, 2020