Mercato, rinnovo Zaniolo: incontro tra Pinto e Vigorelli nei prossimi giorni

Dopo le ambigue parole pronunciate nell’intervista a Sport Week, la Roma comincia a lavorare al rinnovo di Zaniolo. Ci sarà infatti un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente del 22. Il general manager della Roma ed il procuratore si incontreranno nei prossimi giorni per discutere del rinnovo di Zaniolo.

L’eroe di Tirana ha le idee chiare: per rinnovare vorrebbe uno stipendio come quello di Pellegrini o Abraham. Nicolò, comunque non disprezza le lusinghe di Milan e Juventus, mentre la Roma – in caso di addio – vorrebbe cederlo in Premier League. Lo riporta il Corriere della Sera.