Mercato, rinnovo Mkhitaryan: ultima parola all’armeno

In queste settimana si è parlato insistentemente del rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sembrava essere pronto a firmare il rinnovo di contratto con giallorossi fino al 2022 dopo questa prima parte di stagione da assoluto protagonista. Il centrocampista è infatti già a 8 gol in campionato conditi da 8 assist. Per l’ufficialità dell’operazione però bisognerà attendere

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’originale, l’ultima parola sul rinnovo spetta però al fantasista che dovrà decidere a fine campionato se proseguire con i colori giallorossi. Questa situazione crea appresione sul nuovo General Manager Tiago Pinto che vorrebbe depositare il contratto in breve tempo.