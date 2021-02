Mercato, rinnovo in dubbio per Mirante: su di lui il Milan. Certo l’addio Juan Jesus e Bruno Peres

Rinnovi, ma non solo. Se Tiago Pinto è in procinto di affrontare il discorso dei prolungamenti di contratto – quello di Pellegrini su tutti, poi Veretout ed anche Villar e Ibanez -, il general manager portoghese dovrà anche dedicarsi ai giocatori in uscita. Tra questi rientrano Antonio Mirante, Juan Jesus e Bruno Peres. Per i due brasiliani l’addio sembra essere pressoché certo, mentre il futuro del portiere 38enne è ancora da delineare.

Fino a poco fa si pensava ad una permanenza nella Roma come preparatore dei portieri. Ora, invece, si fa sempre più largo l’ipotesi di un addio. Sulle tracce del natio di Castellammare di Stabia ci sarebbe il Milan dell’ex dirigente romanista Frederic Massara. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.