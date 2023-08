Retroscena Roma-Lukaku. I giallorossi ricercano ormai da tempo un attaccante da affiancare a Belotti e – come rivelato da Sky Sport – nei giorni scorsi Pinto avrebbe provato a contattare il Chelsea per portare l’ex Inter a Mourinho. I londinesi hanno però chiuso ad un’ipotesi di prestito per il belga stroncando sul nascere ogni possibilità di successo per l’affare.