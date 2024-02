Mercato, Renato Sanches verso la permanenza a Roma: il Besiktas non è convinto della forma fisica del portoghese

A un giorno dalla fine del mercato turco non ci sono novità su un possibile trasferimento di Renato Sanches a Besiktas. Infatti come riportato da Eleonora Trotta di claciomercato.it, nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra il giocatore e la squadra turca ma niente di più. La mancata accelerazione è dovuta alle perplessità del club di Istanbul sulle condizioni fisiche del portoghese. Lo stesso giocatore inoltre aveva più di un dubbio sul possibile trasferimento in Super Lig.

