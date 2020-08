Mercato, Raiola spinge Kluivert al Benevento. Roma disposta a pagare dei premi

Justin Kluivert valuta l’opzione Benevento. Il club appena promosso in Serie A ha tutta l’intenzione di rimanere nella massima serie e dopo gli acquisti di Glik e Ionita, aveva chiesto informazioni per l’esterno olandese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’ala sarebbe però poco convinta dell’approdo in Campania. Il giocatore, classe 1999, non è sicuramente al centro dei piani della Roma di Fonseca, ma, anche se attratto da una maglia da titolare che avrebbe nel club allenato da Inzaghi, fa fatica ad accettare il passaggio ad un club neopromosso. Il piano del suo manager, Mino Raiola, è quello di farlo giocare con continuità, con la Roma disposta a pagargli premi a salire per rendimento, per poi farlo trasferire a fine stagione garantendo una bella plusvalenza per le casse giallorosse.