Primo colpo in uscita per la Roma. I giallorossi e il Cagliari hanno raggiunto l’accordo per il prestito secco di Riccardo Calafiori. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i documenti sono già pronti ma i giallorossi chiedono ancora qualche giorno di tempo prima di finalizzare l’operazione, probabilmente per chiudere prima quelle in entrata.