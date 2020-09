Mercato, proposto Mitroglou come attaccante di riserva

Con Edin Dzeko che ormai sembra destinato alla permanenza in giallorosso, i dirigenti della Roma sono alla ricerca di un centravanti da prendere da qui alla fine del calciomercato, che possa fare la riserva del bosniaco nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, alcuni intermediari avrebbero proposto alla Roma in queste ore Kostas Mitroglou. Il centravanti greco classe ’88 è in scadenza contrattuale con il Marsiglia e la società francese sarebbe disposta a regalare il suo cartellino. Il profilo però non sembra aver convinto i capitolini, che proseguiranno la loro ricerca per la punta di riserva.