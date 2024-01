Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai 1. Tra gli argomenti affrontati c’è il nuovo format della Supercoppa e il calendario della prossima stagione. Queste le sue parole:

“Anche nel calendario della Serie A 2024/25 è previsto un turno di fine anno, questo perché gli spazi nel calendario sono sempre più ristretti e visto l’aumento degli impegni per le nazionali. Si preferisce così mettere un turno domenicale durante le feste natalizie piuttosto che un turno infrasettimanale in più. Il nuovo format della Supercoppa è un esperimento. L’accordo con l’Arabia Saudita c’è ormai da diversi anni e per noi è un’opportunità da valutare con attenzione visti i grandi investimenti che stanno facendo”.