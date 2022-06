Continuano ad essere accostati diversi giocatori alla Roma. José Mourinho chiede rinforzi e in attesa del grande colpo di mercato, stando a quanto riporta tuttomercatoweb, Tiago Pinto ha avviato i primi contatti per Marcel Sabitzer. Il centrocampista è in uscita dal Bayern Monaco e i monegaschi si accontenterebbero di circa 15 milioni di euro per cedere il suo cartellino.