Mercato, pressing della Roma per Xhaka. I giallorossi hanno messo sul piatto 20 milioni e un quadriennale da 2,5 milioni allo svizzero

La Roma e Granit Xhaka sono vicinissimi. Dopo i passi in avanti nella giornata odierna l’affare sembra essere in dirittura d’arrivo. Come scrive calciomercato.com, i giallorossi avrebbero alzato l’offerta a 20 milioni comprensivi di bonus, con un’offerta pronta per il centrocampista svizzero di un quadriennale da 2,5 milioni di euro.

L’Arsenal – secondo quanto riportato da Sky – ha rifiutato l’offerta iniziale di 15 milioni di euro messa sul piatto dalla Roma. I dirigenti del club inglese hanno promesso di lasciar partire Xhaka per un’offerta congrua e, dunque, ci sono tutte le condizioni per far andare la trattativa in porto.