Mercato, pressing Bari su Antonucci

Mirko Antonucci è nel mirino del Bari. Il club pugliese – attualmente secondo a 41 punti, otto in meno della Ternana – nel girone C di Serie C – è alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Già tracciato l’identikit: giovane ed abile a saltare l’uomo.

Linee guida che incontrano a pieno le caratteristiche di Antonucci, attualmente alla Salernitana – dopo l’amara esperienza al Vitória Setúbal – in prestito dalla Roma. Tra i biancorossi ed il club giallorosso ci sarebbe già un accordo di massima, facilitato dalla società campana, la quale non si opporrebbe all’eventuale fumata bianca. La trattativa, però, potrebbe entrare nel vivo solamente dopo la gara di domani contro il Teramo. A riportarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno.