Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha il contratto in scadenza per il prossimo giugno. I giallorossi, stando a quanto riportato calciomercato.com, sarebbero al momento totalmente concentrati sul mercato e vorrebbero posticipare il discorso di un nuovo accordo con il classe ’96 a settembre. L’obiettivo è quello di andare avanti insieme, ma non basterà rimuovere la clausola da 30 milioni che pende sul cartellino del giocatore. Il club dovrà infatti fare un passo avanti sull’ingaggio.