Cengiz Under sembra ormai prossimo a vestire la maglia del Leicester. Come riporta il giornalista de La Stampa Matteo De Santis, però, ci sarebbero alcuni problemi per la cessione dell’esterno turco. Nel pomeriggio erano arrivate le parole di elogio del tecnico Brendan Rodgers (leggi qui la news) che sembravano portare ad una scontata fumata bianca. Sono ore calde.