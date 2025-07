La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dybala è pronto: corre, lavora con la palla e fa tutti gli allenamenti preposti con il resto del gruppo. Lui e Soulé, però, giocano nella stessa posizione. Ed allora chi sarà il titolare il 23 agosto con il Bologna? Dybala sembra partire in vantaggio, fermo restando che Gasperini intende far crescere Matias su tutto. Come farli giocare insieme? Una soluzione potrebbe essere quella di schierare la Joya come falso nove.