Leicester, Rodgers su Under: “Serve un attaccante come lui, è in grado di accendere i tifosi”

Cengiz Under diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Leicester. Questa mattina il turco ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart per conto del club inglese e nelle prossime ore diventerà un giocatore dei Foxes. In conferenza stampa il tecnico Brendan Rodgers ha parlato dell’arrivo di Cengiz. Queste le sue parole:

“Abbiamo bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo, bravo nell’uno contro uno e in grado di accendere i tifosi. Lui è davvero molto, molto bravo“