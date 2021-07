Mercato, possibile sinergia Triestina-Roma: sul piatto Bove e D’Orazio

Dopo l’amichevole di pochi giorni fa Triestina e Roma si potrebbero ritrovare in fase di mercato. Tra le due società è possibile una sinergia per qualche giovane giallorosso. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio si tratta di Edoardo Bove, che interessa anche al Catania, e di Ludovico D’Orazio che in questo ultimo anno è stato in prestito alla Feralpisalo. Il centrocampista sta impressionando nel ritiro giallorosso tanto da comparire diverse volte nell’11 che Mourinho ha schierato durante le amichevoli. Ultima, appunto, quella contro la squadra di Bucchi dove Bove ha diretto molto bene il suo reparto.