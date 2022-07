La situazione Zaniolo-Juventus non si sblocca. I bianconeri hanno difficoltà a reperire disponibilità economica. Ed ecco qui che la Roma potrebbe attuare un piano: il rinnovo anticipato per il giocatore. Il suo agente Vigorelli verrebbe convocato in sede prima della conclusione del calciomercato. Sarebbe un segnale di forza da parte della società giallorossa. La proprietà sta valutando proprio questo scenario. Lo riporta il Corriere dello Sport.