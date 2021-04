Orkun Kökçü ha disputato fino ad ora un’ottima stagione attirando su di sé tante attenzioni. Tra queste c’è anche quella della Roma che, come riporta l’edizione genovese de La Repubblica, è entrata in corsa per il giovane centrocampista del Feyenoord. E’ valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro ed ha un contratto che scadrà nel 2025. Il suo club punta a scatenare un’asta visto che sul 20enne ci sono anche Lazio e Sampdoria, oltre a qualche squadra della Premier League.