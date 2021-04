La Roma lo ha visto in azione ieri, ma lo tiene sotto osservazione da tempo. Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, piace alla società giallorossa ed è un nome presente sul taccuino di Tiago Pinto per rafforzare la squadra durante il mercato estivo. L’idea può diventare concreta nelle prossime settimane, ma attenzione perchè il giocatore piace anche all’estero, oltre che in Italia.