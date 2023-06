Filippo Missori insieme al suo compagno di squadra Volpato, lasciano la Roma. I giovani giallorossi giocheranno la prossima stagione con la maglia del Sassuolo. Dopo l’ufficialità, il giovane 2004 ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un posto dedicato alla squadra che ha sempre tifato, con un video che ripercorre tutti i più bei momenti vissuti insieme.

“Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni e speranze con l’auspicio di crescere dentro la Roma, la squadra che tifo fin da quando sono bambino. Dicono che “casa” è dove ci sono le persone che ti fanno stare bene. Per me questa città e questa squadra è stata, è e sarà sempre casa. Momenti incancellabili, gioie, delusioni, tanto lavoro… tutti uniti per due colori che valgono quanto una vita: il giallo e il rosso. Sono nato e cresciuto qui. Ho giocato nella squadra dei miei sogni. Cosa potevo chiedere di meglio? Vi voglio ringraziare tutti ad uno a uno, per tutto quello che avete fatto per me. Grazie”