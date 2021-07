Mercato, Perisic nel mirino di Mourinho

José Mourinho mette nel mirino Ivan Perisic. Come riportato da Alessandro Cavasinni di FcInterNews, il tecnico vorrebbe vestire di giallorosso l’esterno croato. Ad oggi, però, non c’è nulla di avviato se non qualche contatto esplorativo. L’ostacolo maggiore è lo stipendio percepito da Perisic, che si aggira attorno ai 5 milioni netti.

La soluzione per superare questo scoglio potrebbe essere uno scambio con Florenzi. L’esterno azzurro – non riscattato dal Psg – è fuori dal progetto di Mourinho e da tempo è accostato al club meneghino. La stima di Mou per Perisic non è nuova. Già allo United, infatti, lo Special One aveva tentato l’acquisto del il 32enne.