L’argentino Roberto Pereyra è tra gli obiettivi per le trequarti. L’Udinese gli ha offerto 2.2 milioni netti, ma lui per ora prende tempo e non rinnova. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul giocatore ci sarebbe anche l’interessamento del Torino: nei giorni scorsi a Milano tra Vagnati e gli agenti di Pereyra è andato in scena un incontro. Dunque anche i granata si sono iscritti alla corsa per El Tucu, nelle scorse settimane ci erano stati sondaggi da parte di Roma, Fiorentina e Atalanta.

Da sottolineare le agevolazioni legate al decreto crescita: essendo rientrato in Italia dall’estero, per Pereyra sono scattate da tempo le riduzioni fiscali, di cui potrà beneficiare qualunque squadra italiana anche in futuro.