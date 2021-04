Mercato, per Vandevoordt la Roma non è sola: ci sono anche Atalanta e Milan

Nonostante la prestazione che ha consentito alla Roma di ribaltare il risultato contro l’Ajax, il futuro di Pau Lopez in giallorosso resta incerto. Per non farsi trovare impreparato, il club giallorosso sta cercando il possibile portiere del futuro. Tra i vari nomi presi in considerazione da Tiago Pinto c’è anche Maarten Vandevoordt.

L’estremo difensore classe 2002 non fa però gola solamente alla Roma. Sulle tracce del portiere del Genk ci sono infatti anche altre due squadre italiane: l‘Atalanta ed il Milan, alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Il costo del cartellino del belga si aggira sui 5 milioni di euro. Lo riporta L’Eco di Bergamo.