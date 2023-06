Oramai è risaputo, la Roma è alla ricerca di un bomber. Lo era già prima dell’infortunio di Abraham (era promesso all’Everton in Premier League) e lo è ancor di più oggi. I giallorossi devono rinforzarsi in avanti, la prima scelta è Gianluca Scamacca che ha già detto sì a un trasferimento in prestito a Trigoria. Il problema è la trattativa con il West Ham che vorrebbe monetizzare la cessione.

Secondo quanto si legge su Il Messaggero, è forte anche il pressing del Milan che sta corteggiando pure Alvaro Morata, altro obiettivo dei giallorossi. L’Atletico Madrid non vuole cederlo in prestito e lo valuta 18/20 milioni, anche se il rinnovo fino al 2026 potrebbe aprire la strada al prestito. Piace Baldanzi dell’Empoli, ma costa 15 milioni e ci sono anche Napoli e Lazio. È circolato il nome di Savio del Troyes, mentre al posto di Shomurodov potrebbe arrivare Nzola. Prosegue l’interesse per Zaha svincolato dal Crystal Palace.