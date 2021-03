Mercato, per la panchina spunta anche il nome di Nagelsmann

I Friedkin sono molto presenti a Trigoria. Dalla loro torretta “esclusiva” monitorano tutto e vedono ogni giorno gli allenamenti. Per decidere si siedono in un tavolo a quattro col general manager Tiago Pinto e Charles Gould, consulente scelto dal giovane Ryan. Studi, statistiche e analisi, sono questi gli strumenti base del loro progetto sportivo. Hanno indicato una rosa di giovani allenatore con esperienza nelle Coppe. In cima a questa lista c’è Julian Nagelsmann che ora allena il Lipsia che sta dando filo da torcere al Bayern Monaco in Bundesliga. Lo riporta La Repubblica.