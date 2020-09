Mercato, per Juan Jesus intesa tra Roma-Genoa. Ora manca il sì del giocatore

Per Juan Jesus il futuro è sempre più distante dalla Roma. Il giocatore brasiliano in questa stagione non è stato praticamente mai utilizzato tanto che, nelle ultime uscite, Fonseca gli ha preferito Ibanez che si è poi rivelato un ottimo elemento. Il difensore ex Inter è da tempo sul taccuino del Genoa ed aveva interessamenti anche da parte del Cagliari. Però il Grifone sembra essere avanti nella trattativa. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà su Twitter, infatti, ci sarebbe l’intesa tra Roma e Genoa sul trasferimento. Manca dunque solamente il via libera di Jesus che potrebbe lasciare la Capitale dopo 3 anni.