Mercato, Pellegrini in orbita Liverpool

Con l’arrivo di Mourinho alla Roma è letteralmente impazzito il calciomercato giallorosso. L’indiscrezione ora arriva dall’Inghilterra, dal sito del Mirror. Lorenzo Pellegrini sarebbe in orbita Liverpool visto che il giocatore potrebbe non rispondere alle esigenze del nuovo tecnico romanista. Si sono fatti già vari nomi per il centrocampo tra cui Dier, Hojbjerg e Matic e, quindi, ci potrebbe stare un’uscita. Nello scacchiere di Klopp andrebbe a prendere il posto del partente Wijnaldum che è molto vicino al Barcellona a parametro zero.