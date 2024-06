Si intensifica la concorrenza per Vangelis Pavlidis. L’attaccante greco è tra i giocatori valutati anche dalla Roma per rinforzare la rosa di De Rossi, ma su di lui ha messo gli occhi anche il Bologna e non solo. Come riporta A Bola, il centravanti dell’AZ Alkmaar piace moltissimo all’allenatore del Benfica Roger Schmidt che lo vuole da quando era sulla panchina del PSV. Il club olandese lascerà andare Pavlidis, in virtù di una sorta di accordo implicito in caso di grande occasione, che ha pure il contratto in scadenza nel 2025. Il Benfica ci starebbe lavorando da tempo e avrebbe anche già convinto l’attaccante, molto felice di trasferirsi al ‘Da Luz’.

L’offerta iniziale dei portoghesi è stata di 15 milioni a fronte di una richiesta da oltre 20 milioni. Il punto di incontro può essere proprio intorno ai 20 più una percentuale sulla futura rivendita. Per sbloccare tutto serve però che le ‘aquile’ di Lisbona si liberino di Arthur Cabral, l’ex Fiorentina che ha estimatori in Arabia Saudita, Premier e Serie A.