Pau Lopez è uno dei nomi in partenza per questa finestra di mercato. La Roma sarebbe vicina a chiudere a con il Marsiglia: secondo quanto riportato da Sky Sport per l’estremo difensore si starebbe valutando un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo, intorno ai 15 milioni di euro. Nella trattativa con il club francese potrebbe rientrare anche Cengiz Under.