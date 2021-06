Mercato, Pau Lopez e Under ad un passo dal Marsiglia. Per il portiere riscatto a 15 milioni, per il turco a 12

Ormai ci siamo. Pau Lopez e Cengiz Under stanno per salutare la Roma. La trattativa col Marsiglia va avanti e la sua chiusura è veramente vicina. Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport il club giallorosso cederà il portiere spagnolo in prestito con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in base alle presenze) a 15 milioni di euro. Il turco, invece, andrà in Francia sempre con la stessa formula ma con un riscatto a 12 milioni di euro.

