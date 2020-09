Mercato, passi in avanti della Juventus per Suarez, ma il preferito di Pirlo rimane Dzeko

La prossima settimana, stando a quanto riportato da calciomercato.it, ci saranno aggiornamenti importanti per il futuro centravanti della Juventus. Il club bianconero ha raggiunto una bozza di accordo con Luis Suarez, che nel frattempo sta mandando avanti le procedure per ottenere il passaporto comunitario. La punta in uscita dal Barcellona è spinta soprattutto dalla dirigenza juventina, in particolar modo da Nedved, mentre il preferito di Andrea Pirlo rimane Edin Dzeko. Il nuovo tecnico ritiene il bosniaco, capitano della Roma, il giocatore ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Rimane però da convincere la moglie di Dzeko, Amra, ad accettare il trasferimento a Torino, abbandonando la Capitale.