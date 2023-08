L’inizio del campionato è alle porte, e il calciomercato prosegue. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo l’offerta del Nottingham Forest, per Ibanez si è fatto avanti anche l‘Al Ahli. La squadra saudita ha chiesto informazioni per il difensore, e i colloqui proseguono, come anche per gli inglesi. Pinto aveva fissato inizialmente il prezzo a 35 milioni, ma a 30 (raggiungibili attraverso bonus) è disposto a chiudere. Spinosi, uno degli agenti di Roger, invece, nega l’interesse degli inglesi, forse per evidenziare che la meta non è gradita: “Sono solo chiacchiere. Alla Roma sta benissimo e vuole rimanere”, le sue parole a TAG24.

