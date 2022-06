Mercato, Oliveira spera nel ritorno a Roma. Napoli e Valencia osservano la situazione

Il futuro di Sergio Oliveira è un’incognita. Il centrocampista, arrivato in prestito dal Porto a gennaio, spera ancora nel ritorno alla Roma. Nel frattempo Napoli e Valencia vengono indicate come serie alternative, ma nessuna delle due sembra intenzionata a pagare la cifra richiesta dal club lusitano. Nonostante la Roma stia rafforzando il proprio centrocampo – Matic in arrivo domani mattina e Frattesi possibile innesto- ci sarà sempre spazio per il talento di Sérgio Oliveira, come ha esplicitato di recente Mourinho.

(A Bola)