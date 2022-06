La Roma dice ok, Calafiori no. Il club giallorosso ha accettato la proposta della Cremonese, mentre il terzino sinistro è titubante. In queste ore – scrive tuttomercatoweb.com – le parti si stanno parlando per convincere l’ormai ex terzino della Roma a trasferirsi in grigiorosso. La società lombarda ha offerto 3 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitiva. La proposta ha sorpassato quella della Salernitana.