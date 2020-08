Mercato, offerto Olsen al Celtic

Corriere dello Sport – Robin Olsen rimane sicuramente uno dei giocatori in uscita dalla Roma, con i giallorossi che, complice il buon rendimento dello svedese al Cagliari nella prima parte della stagione, proveranno a cederlo per fare cassa. La società capitolina ha proposto il suo cartellino in Scozia, dove il Celtic di Glasgow si è detto interessato. Per il momento però, i biancoverdi valutano soltanto l’ipotesi di un prestito gratuito, mentre la Roma spera di poter guadagnare qualcosa dalla sua cessione.