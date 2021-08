Tiago Pinto sfoglia i petali della sua margherita e si è rituffato nella ricerca di un attaccante per il post Dzeko. Tanti nomi cercati, tanti offerti. Tra questi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è anche quello di Luka Jovic, oltre a Seferovic, che non convince fino in fondo. Per la punta del Real Madrid un prestito a gennaio all’Eintracht Francoforte senza pungere (18 partite e 4 gol) all’ombra di Andre Silva. Ora il ritorno alla base sperando in un futuro più roseo.