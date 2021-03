Mercato, offerto Diego Costa. Gli obiettivi in attacco, però, sono altri

Per la stagione prossima la Roma cercherà una punta che sarà in grado di sostituire Edin Dzeko, probabile partente. Tra i tanti nomi è spuntato anche quello di Diego Costa che, secondo il giornalista turco Ekrem Konur, è stato offerto alla società giallorossa proprio dall’agente del giocatore spagnolo. Si poteva arrivare a trattare i termini economici, ma le priorità offensive della Roma sono altre. Nessuna decisione, quindi, sull’ex Atletico Madrid che, comunque, non dovrebbe approdare nella Capitale nella prossima finestra di mercato. Diego Costa ha avuto un’ultima stagione travagliata dove ha rescisso anche il contratto con i Colchoneros per motivi personali. Attualmente si trova senza squadra ed è in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare da un momento all’altro.