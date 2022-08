Mercato, offerto Depay alla Roma: i giallorossi hanno declinato. L’intenzione è trattenere Zaniolo

Nonostante i grandi sforzi nel reparto offensivo, Tiago Pinto è ancora al lavoro per regalare a Mourinho i tasselli giusti per la sua idea di calcio. Nel frattempo, stando a quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, ai giallorossi sarebbe stato proposto Memphis Depay, divenuto oramai una riserva dopo l’arrivo di Lewandowski. Il GM ha gentilmente rifiutato la proposta vista l’intenzione di trattenere Nicolò Zaniolo alla corte dello Special One.

Nei giorni scorsi all'#ASRoma è stato offerto #Depay (che ora tratta con la #Juventus).I giallorossi hanno declinato: l'intenzione è quella di tenere #Zaniolo. pic.twitter.com/riM3LQlPcF — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) August 6, 2022