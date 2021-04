Mercato, offerto alla Roma Sekou Koita del Salisburgo. Pinto ci pensa

Pagine Romaniste (D.Moresco) – La Roma si muove sul mercato. Il General Manager Pinto ha iniziato a ricevere intermediari ed agenti per ascoltare le proposte. I ruoli da rinforzare sono noti, almeno i principali. Un portiere ed una prima punta. Se sul primo c’è da attendere l’uscita di Pau Lopez per poter prendere un titolare, sul secondo i giallorossi si stanno muovendo. Certi della partenza di Dzeko, al GM sono stati sottoposti diversi profili.

Tra questi c’è Sekou Koita, attaccante classe ’99 in forza al Red Bull Salisburgo. Il calciatore, acquistato dal Liefering nel 2019 per 1.5 milioni di euro, è stato squalificato per doping dalla UEFA da tutte le competizioni fino al 18 maggio 2021, a causa di un test risultato positivo lo scorso dicembre (hanno un farmaco per il mal di montagna in vista di una trasferta in Namibia con la Nazionale del Mali).

Il calciatore è inoltre stato inserito nella lista dei migliori 60 giocatori nati nel 1999 da The Guardian. Prima dello stop imposto dalla Uefa, Koita aveva messo a segno 14 reti e 5 assist in 16 presenze con il Red Bull Salisburgo in campionato, oltre a 3 gol e 6 assist nelle coppe. Pinto apprezza il profilo ed ha chiesto ulteriori informazioni.