Edoardo Bove è in uscita dalla Roma. Daniele De Rossi non sembra poter concedere molto spazio al giallorosso, che era invece un punto fermo per l’ex tecnico romanista José Mourinho. Inoltre con l’arrivo di Le Fée e l’arretramento a mezzala di Baldanzi le possibilità per Bove di trovare spazio sono ridotte al minimo, così Ghisolfi pensa alla cessione. La Roma non vuole trovare una soluzione in prestito, ma solo a titolo definitivo (oppure con prestito e obbligo di riscatto). Su tutti è spuntato l’interesse di alcuni club di Premier League e, in particolare, del Nottingham Forest. Il club inglese – secondo quanto riportato da calciomercato.com – ha presentato alla Roma una proposta inferiore rispetto alla richiesta dei giallorossi. La valutazione di Bove è intorno ai 15 milioni di euro e in questi giorni le due società stanno trattando per trovare un accordo.