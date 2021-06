Mercato, occhi sul giovane Nabian. Anche Barcellona e Real Madrid sul portoghese

Non solo grandi nomi del calciomercato internazionale, la Roma guarda con attenzione anche ai giovani talenti in procinto di esplodere. Come riportato da calciomercato.it, i giallorossi hanno messo gli occhi sul 17enne attaccante portoghese Herculano Nabian che, come caratteristiche, viene paragonato a Romelu Lukaku. Protagonista con la maglia del Portogallo Under 18, il calciatore fa già parte della prima squadra del Vitoria Guimaraes. Oltre ai giallorossi sono diverse le società su di lui sia in Italia che all’estero: Barcellona, Real Madrid, Juventus e Milan su tutte. Il gm Tiago Pinto lo sta seguendo su suggerimento di Josè Mourinho e sarebbe un calciatore in linea con gli obiettivi della famiglia Friedkin. Nonostante la clausola di 60 milioni, il Vitoria Guimaraes sembra disposto a trattare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.