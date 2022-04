Mercato, occhi su Blas del Nantes. Il giocatore interessa anche al Milan

La Roma si sta muovendo per il prossimo calciomercato. Tiago Pinto sta sondando diverse piste e qualcuna arriva dalla Francia. Come riportato dal giornalista Emmanuel Merceron i giallorossi si sono interessati a Ludovic Blas, trequartista del Nantes. Sul ragazzo anche il Milan. Può giocare anche da centrocampista centrale, ma nel suo ruolo naturale sta facendo grandi cose in Ligue 1: 27 presenze condite da 8 gol e 2 assist.

Ludovic Blas a la cote en Italie. le Milan AC et la Roma (qui devrait perdre Veretout) font partie des nombreux prétendants. Alban Lafont plait en Angleterre, tout comme Moses Simon. Fuite ? #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) April 1, 2022